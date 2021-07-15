المفوضية تحسم الجدل بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين

بغداد - ياسين صفوان - ردت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، على الانباء التي تحدثت عن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي "جليل عدنان خلف" من المهام المناطة به رئيسًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي "جليل عدنان خلف" من المهام المناطة به رئيسًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

واضاف البيان، "يؤكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين التزامهم بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول ٢٠٢١".