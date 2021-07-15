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روسيا تسجل 791 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا، الخميس، 791 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة، واليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

 

وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات باللوم فيها على سلالة دلتا الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم.

 

وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضاً تسجيل 25293 إصابة جديدة في أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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