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شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام.. روسيا تواصل تسجيل حصيلة وفيات قياسية بكورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021
سجلت روسيا اليوم الخميس، 791 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة، واليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الوفيات ارتفاعاً قياسياً.
وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات باللوم فيها على سلالة دلتا الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم.
وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضا تسجيل 25293 إصابة جديدة في أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.