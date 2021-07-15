السلطات الكوبية تعتقل آلاف المتظاهرين في غضون ثلاثة أيام من الاحتجاجات ضد الحكومة

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

اعتقلت السلطات الكوبية آلاف المتظاهرين في غضون ثلاثة أيام من الاحتجاجات ضد الحكومة، حسبما أفادت تقارير مجمعة.



واعتقل أكثر من 5 آلاف شخصاً، بينهم 120 ناشطاً وصحفياً، وفقاَ لتقارير من المجتمع المدني ومصادر أخرى جمعها الموقع الإخباري " 14 يميديو" على شبكة الإنترنت.

واستخدمت قوات الأمن "أساليب وحشية" في بعض الحالات، ومن بينها مقطع فيديو أكدته هيومن رايتس ووتش الأربعاء.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بوفاة شخص واحد خلال الاحتجاجات يوم الاثنين في هافانا.

وخرج آلاف الكوبيين إلى الشوارع يوم الأحد احتجاجا على "القمع" الحكومي والمشاكل الاقتصادية في البلاد.