تايلاند تسجل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا تسجلها تايلاند.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 9186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 5543 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 372 ألفا و 215 حالة، من بينها 266 ألفا و 127 حالة شفاء.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 3032 حالة .