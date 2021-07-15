شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل رقم قياسي في وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت روسيا اليوم الخميس 791 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة، واليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الوفيات ارتفاعا قياسيا.

وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات باللوم فيها على سلالة دلتا الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم.

وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضا تسجيل 25293 إصابة جديدة في أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.