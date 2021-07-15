شكرا لقرائتكم خبر عن فقد 14 عاملا بعد غمر المياه لنفق بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وسائل إعلام رسمية أن 14 عاملا في جنوب الصين صاروا في عداد المفقودين اليوم الخميس بعد أن غمرت المياه النفق الذي كانوا يعملون فيه .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحادث وقع في وقت مبكر من اليوم الخميس في مدينة تشوهاي حيث كانت أعمال البناء جارية في نفق شيجينجشان الذي يشكل جزءا من طريق سريع رئيسي.

ولم يتمكن عمال الطوارئ من الاتصال بالعمال المحاصرين حتى بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي. وجلب عمال الإنقاذ شاحنات لشفط المياه.

ولم يتضح على الفور سبب غمر المياه للنفق. وذكرت شينخوا أن السلطات فتحت تحقيقا.