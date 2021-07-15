شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام: 801 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الخميس، تسجيل 801 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى 34 ألفا و659 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

وتم تسجيل 603 حالات من بين الإصابات الجديدة في مدينة "هو تشي منه"، بحسب ما ذكرته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية اليوم.

ويشار إلى أن الموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا في فيتنام، والتي بدأت في 27 من نيسان/إبريل الماضي، قد وصلت إلى 58 من مدن وأقاليم فيتنام البالغ عددها .63

وتتصدر مدينة "هو تشي منه" أعداد الاصابات في البلاد، بواقع 19 ألفا و405 حالات.

وبلغ عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا 14ر4 ملايين شخص في الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 96 مليون نسمة. وبلغ عدد الحاصلين على جرعتي اللقاح 286 ألفا و772 شخصا.