أمن باكستان يفرق حشداً على معبر حدودي مع أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرق الأمن الباكستاني، اليوم الخميس، حشدا أفغانيا من مئات الأشخاص، حاول اجتياز معبر حدودي مع أفغانستان.

واستخدم حراس الحدود الباكستانيون الغاز المسيّل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا يحاولون اجتياز المعبر الحدودي الذي سيطرت عليه حركة طالبان من الجانب الأفغاني، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن اسمه في معبر شامان الحدودي لوكالة "فرانس برس"، "هذا الصباح (الخميس)، حاول حشد مؤلف من قرابة 400 شخص غير منضبطين، عبور الحدود بالقوة. ورموا حجارة، ما أجبرنا على استخدام الغاز المسيّل للدموع".

وتعتزم القوات الأمريكية إنهاء انسحابها من أفغانستان في 31 أغسطس/ آب المقبل، بعدما أمضت عشرين عاما في هذا البلد، حيث خاضت الولايات المتحدة أطول حرب في تاريخها.

وقبل بضعة أسابيع من انسحاب الولايات المتحدة النهائي من أفغانستان، تقدمت حركة طالبان في معظم أنحاء البلاد فيما لم تعد الحكومة تسيطر سوى على عدد من عواصم الولايات التي عليها تزويدها بالإمدادات عن طريق الجو إلى حد كبير.