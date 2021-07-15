بالارقام.. روسيا تواصل تسجيل حصيلة وفيات قياسية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

سجلت روسيا اليوم الخميس، 791 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة، واليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

