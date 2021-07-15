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بالارقام.. روسيا تواصل تسجيل حصيلة وفيات قياسية بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

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سجلت روسيا اليوم الخميس، 791 وفاة مرتبطة بفيروس ، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة، واليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

 

وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات باللوم فيها على سلالة دلتا الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم.

 

وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضا تسجيل 25293 إصابة جديدة في أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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