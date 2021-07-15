عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس عن اقتحام عشرات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.



وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

على الصعيد نفسه، دعا مستوطنون إلى تنفيذ اقتحام جماعي للأقصى يوم الأحد المقبل، بمناسبة ما يسمى "خراب الهيكل".

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.