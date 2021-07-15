كوريا الجنوبية تسجل 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، تسجيل 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل رقم قياسي بلغ 1615 حالة.



ونقلت شبكة "كيه بي إس وورلد" الاخبارية عن وكالة مكافحة الامراض القول، إن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 173 ألفا و511 حالة.

ويعد هذا اليوم التاسع على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الحالات الجديدة حاجز الألف إصابة.

ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 1555 حالة محلية المصدر، من بينها 1098 حالة في منطقة العاصمة الكبرى، حيث سجلت سول 518 حالة ومقاطعة "كيونج كي" 491 حالة.

وتم تسجيل حالتي وفاة أخريين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 2050 حالة وفاة.