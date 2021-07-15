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الهند تسجل 41806 إصابات جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الخميس تسجيل 41806 إصابات جديدة بكوفيد-19 في البلاد إضافة إلى 581 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 30 مليونا و 987 ألفا و 880 حالة.

 

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه  تم تسجيل 581 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 411 ألفا و989 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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