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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 41806 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الخميس تسجيل 41806 إصابات جديدة بكوفيد-19 في البلاد إضافة إلى 581 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 30 مليونا و 987 ألفا و 880 حالة.
ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 581 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 411 ألفا و989 حالة.