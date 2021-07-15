إسرائيل تعتقل 45 ناشطاً من حماس قرب رام الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس العشرات من ناشطي حماس في عملية مشتركة لجيش الدفاع وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك) في منطقة ترمسعيا قرب رام الله، وتمت إحالتهم للتحقيق.



وقال الناطق بلسان جيش الدفاع بحسب هيئة البث الإسرائيلية إن المعتقلين هم من الكتلة الطلابية الحمساوية في جامعة بيرزيت.

ويُنسب إليهم التحريض، وتنظيم نشاطات حماس في الضفة الغربية، بما في ذلك نقل الأموال، وبلغ عدد المعتقلين 45 طالباً وطالبة.