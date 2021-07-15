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إسرائيل تعتقل 45 ناشطاً من حماس قرب رام الله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس العشرات من ناشطي حماس في عملية مشتركة لجيش الدفاع وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك) في منطقة ترمسعيا قرب رام الله، وتمت إحالتهم للتحقيق.

 

وقال الناطق بلسان جيش الدفاع بحسب هيئة البث الإسرائيلية إن المعتقلين هم من الكتلة الطلابية الحمساوية في جامعة بيرزيت.

 

ويُنسب إليهم التحريض، وتنظيم نشاطات حماس في الضفة الغربية، بما في ذلك نقل الأموال، وبلغ عدد المعتقلين 45 طالباً وطالبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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