الديبة ينشئ غرفة أمنية جديدة لتأمين المنطقة الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إنشاء غرفة أمنية جديدة تحت مسمى "غرفة العمليات الأمنية المشتركة" لتأمين المنطقة الجنوبية، وفق نص المادة الأولى من قراره رقم (186) لسنة 2021.



وعين الدبيبة بحسب القرار الصادر مساء أمس الأربعاء، بموجب المادة الثانية من القرار وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، العميد محمود عمر سعيد، رئيساً للغرفة التي ستضم في عضويتها مندوبين عن 11 جهة أمنية هي: جهاز المخابرات الليبية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز المباحث الجنائية ومصلحة الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة لطيران الشرطة ومديريات الأمن بالجنوب.

وحدد الدبيبة في المادة الثالثة من القرار عدد من مهام الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية وأبرزها إعداد الخطط الكفيلة بتأمين حدود البلاد الجنوبية، والإشراف على تنفيذها بما في ذلك التنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق الجنوب وفتح نقاط للتمركز الأمني للمجاهرة بالأمن، بحسب موقع "الوسط" الليبي.

بينما نصت المادة الرابعة من القرار على أن يخضع منتسبو غرفة العمليات المشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية للإشراف المباشر لرئيس الغرفة، على أن تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية المقررة.

ومنحت المادة الخامسة من القرار للغرفة تشكيل فريق إعلامي تكون مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها، كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها. كما منحت المادة السادسة من القرار الغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.