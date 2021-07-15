بعد التحقق من الفيديوهات.. الداخلية تداهم وكرا لتجارة المخدرات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا مقطعين مصورين تضرر خلالهما صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بمنطقة زهراء مدينة نصر، بالقاهرة، بالتعاطي والاتجار في المواد المخدرة.

وعقب فحص الفيديوهات والتأكد من صحتها وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة حملة مُكبرة استهدفت البؤر الإجرامية التى تقوم بالترويج للمواد المخدرة بالمنطقة المشار إليها أسفرت عن ضبط 12 متهما من العناصر الإجرامية متلبسين بترويج وبيع المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.