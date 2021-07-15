40 جنيهًا للبلطي.. انخفاض أسعار الأسماك بسوق القنطرة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

تراجعت أسعار الأسماك في دمياط، بشكل نسبي، اليوم الخميس، تزامنًا مع إقبال الأهالي على شراء السردين، وكذا الجمبري الذي انخفض سعر الكيلو منه ليتراوح بين ٩٠ إلى ١٦٠ جنيهًا، بحسب الحجم.

وقال عماد شطا، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة إن سعر القاروص بلغ ٩٠ جنيهًا، و"الطبارة" ٦٠ جنيهًا للكيلو الواحد، و٥٠ جنيهًا للمرجان، و٥٠ جنيهًا للبربوني.

وأضاف علي محمد، تاجر أسماك، أن سعر كيلو السردين وصل ٤٠ جنيهًا، موضحًا أن سعر كيلو "البلطي الكبير" ٤٠ جنيهًا، و"البوري" ٧٠ جنيهًا للكبير و٤٠ جنيهًا للمتوسط، وسعر الدنيس ٨٠ جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو البطارخ سجل ٣٥٠ جنيهًا للكيلو، والكابوريا ٨٠ جنيهًا، واللوتة ٩٠ جنيهًا.

ولفت إلى أن سعر كيلو التونة وصل ٥٠ جنيهًا.