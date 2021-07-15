ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه للكيلو، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار كيلو الكوسة، والملوخية، والليمون البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، وفقا لبيانات الموقع.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها، بزيادة جنيه.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و17 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 12 جنيها و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.