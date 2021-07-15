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"أوفيد" يقرض بنجلاديش 75 مليون دولار لتعزيز قطاع النقل

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ابوظبي - سيف اليزيد - وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" على تقديم قرض بقيمة 75 مليون دولار إلى بنجلاديش لتحسين إمكانية الوصول بين المناطق الريفية الجنوبية الغربية والعاصمة "دكا"، وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي. وذكر "أوفيد" في بيان أن قرض الصندوق يساهم في تمويل بناء جسر "نالوا- باهيرشار"، الذي يبلغ طوله 1.3 كيلومتر، وتشييد طرق الوصول المؤدية إلى الجسر، بما يفيد نحو 1.6 مليون شخص . وقال الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام الصندوق إن البنية التحتية القوية في مجال النقل تقلص تكاليف وأوقات السفر، وتزيد من القدرة التنافسية، وتساعد على توسيع التجارة البينية. وأفاد الصندوق أن المشروع سيعمل على تحسين الاتصال بين العاصمة "دكا" والمقاطعات الجنوبية الغربية، بشكل يدعم أنشطة اقتصادية رئيسية تشمل الزراعة وصيد الأسماك، من حيث تقليل وقت السفر وتكاليفه والسماح للمنتجات الزراعية بالوصول إلى الأسواق بشكل أسرع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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