مقتل 5 أشخاص في قصف مدفعي على إدلب

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أفادت المعارضة السورية بمقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من تسعة آخرين في قصف مدفعي على بلدة بريف إدلب شمال غرب سوريا صباح اليوم الخميس .



وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة إن بين الجرحى 5 أطفال جراء سقوط قذائف في محيط مسبح في بلدتي الفوعة وإبلين بريف ادلب الجنوبي .

وأكد المصدر أن "مدفعية القوات الحكومية بدأت منذ ساعات الصباح الأولى قصفها على بلدات إبلين والجينة وبنش والفوعة وعدة قرى في ريف إدلب الجنوبي في تصعيد كبير يستهدف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية ".

وأضاف أن عشرات العائلات التي لا تزال في تلك القرى هربت من منازلها باتجاه الأراضي الزراعية بعد سقوط عشرات القذائف المدفعية والصاروخية على منازلهم.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية "تشهد مناطق جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي حالة استنفار قصوى واستعداد فصائل المعارضة للرد على القوات الحكومية في كافة نقاط التماس في ريفي ادلب وحماة".

وتشهد مناطق ريف إدلب الجنوبي، التي تتقاسم السيطرة عليها القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام تصعيداً كبيراً من منتصف الشهر الماضي.