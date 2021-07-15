ما هي تعرف على أبرز الإجراءات الاحترازية بالامارات للحد من كورونا خلال عيد الأضحى؟

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

يحتفل المسلمون حول العالم الأسبوع المقبل بعيد الأضحى المبارك الذي وللعام التالي على التوالي يتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسعى دولة الإمارات إلى توفير بيئة آمنة وصحية لمجتمعها عبر وضع إجراءات احترازية ووقائية تحد من انتشار الفيروس خاصة خلال المناسبات العامة.



ووضعت الجهات المختصة في دولة الإمارات بروتوكولاً خاصاً ينظم ممارسات النحر، والزيارات الاجتماعية خلال عيد الأضحى، كما أوضحت اشتراطات صلاة العيد التي سيتم تطبيقها في مناطق الإمارات كافة للحد من انتشار الفيروس والمحافظة على صحة وأمان المجتمع.

إجراءات الأضحية

ومن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها خلال إجازة عيد الأضحى خاصة عند ممارسة شعائر النحر، التنسيق مع الجمعيات الخيرية بخصوص الأضاحي وتبرعات الأضحية وتوزيعها ودفع ثمنها من خلالهم، أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية بالأضاحي، أو عن طريق المسالخ التي تحددها السلطات المحلية التي تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم هذه الخدمات للمتعاملين في المركبات دون الحاجة للدخول الى أسواق المواشي أو المسالخ، كما ويمنع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي وسيتم مخالفة كل من يتعامل معهم، إضافة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند توزيع الأضحية بين الأهل والأقارب والجيران.

وستعمل الجهات المعنية على المستوى المحلي خلال عيد الأضحى على تقييم إجراءات المسالخ وأسواق المواشي والتفتيش عليها خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم الخدمة.

وفيما يتعلق بالزيارات الاجتماعية، وجب اتباع عدد من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على صحة الأفراد ومن حولهم، والتي تشمل أن يقتصر الاحتفال على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن في نفس المنزل والأقارب من الدرجة الأولى مع أهمية إجراء فحص كورونا والتأكد من سلامة الجميع قبل الزيارة، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي خاصة عند الجلوس مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة وتجنب التصافح والعناق، والامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية.

وفيما يتعلق بصلاة العيد، فقد تقرر وفقاً للبروتوكول إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك على ألا تزيد مدة الخطبة على 15 دقيقة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها مسبقاً في الدولة، إضافة إلى وضع لواصق للتباعد على المواقع المخصصة للصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد.

وتشمل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الصلاة، احضار المصلين سجادة خاصة بهم أثناء صلاة، ومنع حضور الأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين ويتلقون العلاج والمقيمين مع أشخاص مخالطين لمرضى كورونا الصلاة في المساجد، فضلاً على أنه يجب على فئات كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأطفال من هم أقل من 12 سنة، تجنب الذهاب لصلاة العيد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتجنب التجمعات والمصافحة قبل وبعد الصلاة بجميع أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بعد.

وسيتم فتح أبواب المصليات والجوامع قبل بدء الصلاة بــ 15 دقيقة، وغلقها مباشرة بعد الصلاة كما يمنع السماح بالجلوس في المساجد مع استمرار غلق المرافق الخدمية مثل دورات المياه وأماكن الوضوء وثلاجات شرب المياه، فضلاً عن استمرارية تعليق فتح مساجد ومصليات الطرق الخارجية في محطات التزود بالوقود.