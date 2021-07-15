شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 84.1 مليون جرعة لقاح في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم إعطاء 1ر84 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 927 ألف و363 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 29 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 75ر3 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 91 ألفا و326 حالة.

ومضى عام و24 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.