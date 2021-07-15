قمع أردوغان.. برلماني تركي يطالب بإعادة عضويته التي أسقطت عنه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

طالب برلماني تركي سابق بإعادة عضويته التي أسقطت عنه بعد صدور قرار من المحكمة ينص على عودته مرة أخرى.



ونشر عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، تغريدة تحمل هذه المطالبة عبر حسابه على تويتر.

وقال جرجرلي أوغلو في تغريدته: "أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة قوجة إيلي الجنائية العليا للتو قرارها بشأني، وقد وصل القرار الآن إلى البرلمان التركي. من أجل عودتي كنائب، الكرة الآن في ملعب البرلمان".

وتابع: "أتمنى ألا يتم التأخير لمدة 14 يومًا وأن تنتهي سلسلة الفوضى".

وفي 17 مارس/آذار الماضي، أسقط البرلمان التركي حصانة جرجرلي أوغلو، الذي دافع بشجاعة لسنوات عن ضحايا التفتيش العاري والاعتقال والاحتجاز القسري والفصل التعسفي من العمل عقب الانقلاب المزعوم عام 2016.

إسقاط الحصانة جاء على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم "الدعاية لتنظيم إرهابي" استنادا إلى سلسلة تغريدات على "تويتر" نشرها قبل سنوات.

وعقب ذلك تم إيداع جرجرلي أوغلو السجن لمدة شهرين، ليتم الإفراج عنه في 6 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد أن أكدت المحكمة الدستورية، وقوع انتهاكات بحقه.

وكانت المحكمة الدستورية التركية، أعلى محكمة في تركيا، اعتبرت أن حقوق الناشط الحقوقي البارز، جرجرلي أوغلو، ويقبع في السجن، انتهكت من قبل السلطات، في قرار مهد لإطلاق سراحه.