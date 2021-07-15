ماكرون يحضر العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني لفرنسا

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

نظمت فرنسا العرض العسكري التقليدي بمناسبة العيد الوطني بعد انقطاع العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، وكان الحذر سيد الموقف في وقت تحاول فيه البلاد تجنب موجة وبائية رابعة جراء المتحورة دلتا الشديدة العدوى.



في 2020 في خضم الجائحة ألغي عرض 14 يوليو العسكري في إجراء لم تشهده فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية واستُعيض عنه بمراسم مقتضبة في ساحة كونكورد.

وعادت القوات العسكرية والإعلام والمدرعات هذه السنة إلى جادة الشانزيليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية، لكن حضور العرض كان محصورا إذ كان ينبغي على الجمهور أن يكون مزودا بشهادة صحية ووضع كمامة.

وسمح لعشرة آلاف شخص فقط بالجلوس في المدرجات في مقابل 25 ألفا في الأيام العادية.

وفي حين تشهد الإصابات بالفيروس ارتفاعا جديدا، مارس الرئيس ماكرون ضغوطا على غير الملقحين، مؤكدا أن التطعيم سيكون إلزاميا لأفراد طواقم الرعاية الطبية فيما ستطلب شهادة صحية لدخول غالبية الأماكن العامة.

وبُت بأمر التلقيح بالنسبة للعسكريين، فمنذ أشهر بات إلزاميا تطعيم القوات الفرنسية التي ترسل في مهمات خارجية.

وشارك في العرض هذه السنة خمسة آلاف عنصر من بينهم 4300 عنصر راجل و73 طائرة و24 مروحية و221 آلية و200 حصان للحرس الجمهوري، بحسب "يورونيوز".

وحضر رئيس البلاد العرض إلى جانب قائد أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر الذي يسلم منصبه بعد أسبوع إلى قائد سلاح البر الحالي تييري بوركارد.