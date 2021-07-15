دولة الإمارات تتصدر الدول الأكثر تطعيماً للسكان على مدار 55 يوماً

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

كشف موقع (ourworldindata) أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في مؤشر الدول الأكثر تطعيما لسكانها حول العالم ضد كوفيد ـ 19، على مدار 55 يوما خلال الفترة من 22 مايو الماضي إلى 15 يوليو الجاري، بمعدل 162.2 جرعة لكل 100 شخص من السكان، في الوقت الذي بلغ فيه المعدل العالمي للتطعيمات 44.97 جرعة لكل 100 شخص من السكان، وفقا للبيان.



وفي نفس السياق، ووفقا للموقع العالمي، تلقى 25.6٪ من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد ـ 19، وتم إعطاء 3.51 مليار جرعة على مستوى العالم، ويتم الآن إعطاء 29.67 مليون جرعة كل يو، فيما تلقى 1% فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل.

وأظهرت الإحصائيات أن دولة الإمارات تخطت معدلات التطعيم لأكثر 10 دول تطعيما للسكان في العالم، وهي: البحرين بمعدل 129.81 جرعة لكل 100 من السكان، واسرائيل 126.37 جرعة، والمملكة المتحدة 119.28 جرعة، والولايات المتحدة الأمريكية 100.15 جرعة، وألمانيا 99.32 جرعة، والصين 97.41 جرعة، وإيطاليا 97.23 جرعة، وفرنسا 90.53 جرعة والبرازيل 55.05 جرعة، والهند 28.09 جرعة.

وتشير إحصائيات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي اعطيت للسكان في دولة الإمارات بلغت حتى الآن 16 مليونا و120 ألف جرعة بمعدل يومي 77 ألف جرعة لقاح، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الفحوصات 61 مليونا و584 الفا و602 فحصا بمعدل 286.7 فحصا يوميا.