شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 1600 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 1,600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، وسط الانتشار السريع للموجة الرابعة من الفيروس.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن البلاد أضافت 1,600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1,555 إصابة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 173,511 إصابة.

وأضافت البلاد حالتي وفاة جديدتين، بسبب الإصابة بالفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 2,050، فيما بلغ معدل الوفيات 1.18%.