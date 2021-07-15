شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 36 إصابة جديدة بكورونا بينهم 8 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، إن بر الصين الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأربعاء، ارتفاعا من 24 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة، أن خمسا من الإصابات الجديدة محلية، ارتفاعا من حالة واحدة قبل يوم.

وأوضحت أن عدد الإصابات الجديدة، التي لا تظهر عليها أعراض بلغ ثماني إصابات، نزولا من تسع قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، 92147 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.