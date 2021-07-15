دولة عربية تسجل أقل من 100 إصابة بكورونا لأول مرة منذ تشرين الاول

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 89 حالة، مقارنة مع 108 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 283409.وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث انخفض إلى مستوى أقل من 100 حالة لأول مرة منذ 5 أكتوبر 2020.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 9 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16418 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 1005 أشخاص من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 220530 شخصا.

