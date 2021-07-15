القبض على 6 مطلوبين في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، القبض على ٦مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ٦مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية وذلك من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة في مناطق شمال وجنوب قاطع المسؤولية".



واشارت الى أن "الوحدات العسكرية والأمنية المشاركة ضمن الواجب تمكنت من مصادرة بندقية آلية كلاشنكوف عدد/٥ بالإضافة إلى صاروخ قاذفة عدد/٣ واعتدة خفيفة وأخرى متوسطة وكميات من المواد المخدرة".

