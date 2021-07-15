احباط محاولة تسلل لداعش في جرف النصر

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء45 ضمن قاطع مسؤولية عمليات الجزيرة في الحشدالشعبي، أحبطت محاولة تسلل لعناصر داعش في جرف النصر شمالي محافظة بابل".

وأضاف البيان، ان "مجموعة من عناصر داعش حاولت التسلل الى المنطقة المذكورة حيث وقف لهم مقاتلي اللواء 45 بالمرصاد وتمكنوا من افشال محاولتهم، واثناء عودة القوة انفجرت عبوة ناسفة زرعها الدواعش، في منطقة صنيديج في جرف النصر حيث اسفرت عن استشهاد المقاتل (جاسم عباس محسن) في الواء 45 اثناء الواجب".



واشار الى أن "اللواء طوق مكان الانفجار وسيطر على الوضع بشكل كامل".