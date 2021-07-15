لـ"حلحلة" أزمة سد النهضة.. وزير الري بجنوب السودان في القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل مناوا بيتر قادكوث وزير الري بجنوب السودان إلى القاهرة صباح الخميس على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يبحث الوزير الجنوب سوداني، خلال زيارته لمصر، دعم التعاون وآخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

ويستعرض قادكوث خلال زيارته للقاهرة مع نظيره المصري محمد عبدالعاطي علاقات التعاون بين القاهرة وجوبا في مجالات الري.

كما سيتم استكمال ما دار من مناقشات خلال زيارة وزير الري المصرى لجنوب السودان أواخر الشهر الماضي، فضلا عما وصلت إليه أزمة سد النهضة .

وكان وزير الري المصري قام بزيارة لجنوب السودان في الفترة من 21 إلى 25 يونيو/حزيران الماضى حيث بحث الملف ذاته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان.

والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وترفض الخرطوم إصرار إثيوبيا على البدء بملء السد للمرة الثانية قبل التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، قائلة إن "الملء الأول تسبب في أضرار بالغة وعرض 20 مليون سوداني للخطر".

وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب خلال عملية الملء الثاني التي تؤكد أن تأخيرها يكلف البلاد نحو مليار دولار، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".