شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 15 يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت بريطانيا 42302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة إصابات منذ 15 يناير الماضي.



وأظهرت أحدث الأرقام تسجيل 49 وفاة جديدة خلال 28 يوما من الإصابة.

وحتى أول أمس الثلاثاء، كان هناك 3615 شخصا في المستشفى لتلقي العلاج، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 1ر47% من 2458 قبل أسبوع.

وقالت ايفون دويل، المديرة الطبية بوزارة الصحة العامة في إنجلترا، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "كنا نعرف أن الحالات ستتزايد عندما نفتح المجتمع، ولكن لحسن الحظ وبفضل اللقاح، عدد حالات الوفاة وتلك التي نقلت إلى المستشفيات لا يتزايد مثل عدد الإصابات".