شركة تويتر تقرر إلغاء "فليتس" للتغريدات المؤقتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة تويتر، إغلاقها خاصية المنشورات المؤقتة التي تختفي بعد فترة من الوقت، وتطلق عليها اسم "فليتس" في 3 أغسطس/آب المقبل.



واعتبرت الشركة أن الخاصية "المنتج" أخفق في جذب اهتمام المستخدمين، بحسب تويتر.

يأتي الإغلاق بعد ثمانية أشهر فقط من إتاحة منصة التواصل الاجتماعي لهذه الخاصية لجميع مستخدميها بأنحاء العالم، وبعد شهر واحد من بدء تجربة الإعلانات التجارية داخل الخاصية.

وكتبت تويتر في تدوينة الأربعاء أنها لم تلحظ زيادة في عدد المستخدمين الجدد الذين ينشرون محتواهم عبر خاصة "فليتس" كما كانت تأمل.

كانت شركة "تويتر" قد تلقت على مدار العام الماضي عددا متزايدا من الطلبات من حكومات لحذف محتويات ينشرها صحفيون ومنافذ إخبارية.

وفي تقريرها الخاص بالشفافية المقرر نشره اليوم الأربعاء والذي اطلعت "رويترز" على نسخة منه، قالت "تويتر" إن الحكومات في أنحاء العالم، قدمت 361 طلبا قانونيا لحذف محتويات متضمنة في حسابات 199 من الصحفيين والمنافذ الإعلامية على منصتها في النصف الثاني من 2020، بزيادة قدرها 26% عن النصف الأول من نفس العام.

ورفضت الشركة، الكشف عن الدول التي قدمت الطلبات أو عدد المطالب القانونية التي امتثلت لها المنصة والمتعلقة بالصحفيين أو المنافذ الإخبارية.

"تويتر " قالت في تقريرها أيضا إنها تلقت أكثر من 14500 طلبا على مستوى العالم للحصول على معلومات وذلك خلال الفترة بين أول يوليو/ تموز و31 ديسمبر/ كانون الأول.