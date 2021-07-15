وزير الري بجنوب السودان في القاهرة لبحث تطورات ملف سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (د ب أ)-

وصل مناوا بيتر قادكوث وزير الري بدولة جنوب السودان إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون وآخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي .

ويستعرض قادكوث خلال زيارته لمصر مع نظيره المصري محمد عبد العاطي علاقات التعاون بين القاهرة وجوبا في مجالات الري واستكمال ما دار من مناقشات خلال زيارة وزير الري المصرى لجنوب السودان أواخر الشهر الماضي ، فضلا عما وصلت إليه أزمة سد النهضة .

وكان وزير الري المصري قام بزيارة لجنوب السودان في الفترة من 21 إلى 25 حزيران/يونيو الماضى حيث بحث الملف ذاته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان.