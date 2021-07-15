استطلاع يكشف بالأرقام أن غالبية الأتراك يجدون نظام أردوغان الرئاسي "فاشلاً"

كشفت نتائج استطلاع رأي أن أكثر من نصف الشعب التركي يعتبرون نظام الحكم الرئاسي، الذي انتقلت إليه البلاد في عام 2018، "فاشلاً".

ووفقاً لصحيفة "زمان" التركية، أجرى مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية استطلاعاً للرأي في جميع أنحاء تركيا بين 21 و28 يونيو من أجل قياس اتجاه الناخبين.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي، فإن 58.3 % من المشاركين قالوا "لا أجده ناجحاً" عندما سئلوا عن نظام الحكم الرئاسي، وظلت نسبة اللذين وجدوا نظام الحكم "ناجحًا"عند 20.2%.

وإجابة على سؤال "كيف تقيم أداء الحكومة الحالية في إدارة الدولة؟" أقر 20.7% من المشاركين أن أداء الحكومة كان "ناجحا" وأجاب 59.2% أنه دون المأمول، فيما قال 20% من المشاركين إنهم مترددون في الإجابة.

وعن "ما هي أهم مشكلة في تركيا؟" أجاب 47.9٪ من المشاركين بأنها "الأزمة الاقتصادية / البطالة”، وقال 16.1% إنها "النظام الرئاسي"، وأشار 10.9% إلى أنها "تراجع القانون"، وأكد 8.9% أنها "الافتقار للديمقراطية" بينما زعم 7.2% أن "المشكلة الكردية" هي أهم مشكلة.

وبالنظر إلى الظروف السياسية الحالية في تركيا، تم توجيه سؤال: "هل تعتقد أنه ينبغي إجراء انتخابات عامة مبكرة؟"، 61.4% من المشاركين أجابوا بـ"نعم"، في حين قال 22.4% منهم "لا"، و16.2% منهم قالوا "أنا متردد".

وبخصوص سؤال "هل سمعت عن اتهامات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، للمسؤولين الحكوميين؟" أجاب 87.1 % بـ”نعم” و 12.9 % أجابوا بـ"لا".