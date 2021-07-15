معارضة تركية تهاجم أردوغان وحزبه بسبب الممارسات القمعية

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أكدت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، برفين بولدان، أنه لا يمكن أن يجلس أي كردي مع حزب العدالة والتنمية على طاولة واحدة.



ووفقًا لموقع «جمهورييت» التركي، قالت برفين بولدان في كلمة لها، أثناء لقائها أعضاء الحزب، بمدينة شانلي أورفا التركية، إن «اضطهاد حزب العدالة والتنمية للأكراد واضح. إنه يحكم هذا البلد بمثل هذا الاستبداد لدرجة أنهم يسعون للوصول إلى السلطة مرة أخرى في الانتخابات. حان الوقت الآن لنظهر مرة أخرى أن شعبي تركيا والأكراد يعيشون في محيط تتفشى فيه أكاذيب حزب العدالة والتنمية».

وأوضحت بولدان أن الأكراد لن ينسوا ما فعله حزب العدالة والتنمية، وقالت الأكراد لن ينسوا أبدًا ما فعلتم، سواء احتجاز زعيم الأكراد صلاح الدين دميرتاش في السجن، أو اغتصاب إرادة الأكراد».