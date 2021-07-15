شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال آلاف المتظاهرين الكوبيين في احتجاجات ضد الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت السلطات الكوبية، آلاف المتظاهرين في غضون ثلاثة أيام من الاحتجاجات ضد الحكومة، حسبما أفادت تقارير مجمعة.

واعتقل أكثر من 5000 شخص، بينهم 120 ناشطا وصحفيا، وفقا لتقارير من المجتمع المدني ومصادر أخرى جمعها الموقع الإخباري " 14 يميديو" على شبكة الإنترنت.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بوفاة شخص واحد خلال الاحتجاجات يوم الاثنين، في هافانا.

وخرج آلاف الكوبيين إلى الشوارع، يوم الأحد احتجاجا على "القمع" الحكومي والمشاكل الاقتصادية في البلاد.