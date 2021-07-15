شكرا لقرائتكم خبر عن لاتفيا تقرر فرض التطعيم على العاملين بالصحة والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت حكومة لاتفيا، جعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا، للعاملين في مجالي الصحة والتعليم.

وبدءا من تشرين أول/أكتوبر المقبل، سيتعين على موظفي المؤسسات الطبية والاجتماعية والتعليمية، تقديم شهادة تطعيم.

وفى قطاعات أخرى، سيكون لأصحاب العمل الحق فى فصل العمال غير المطعمين، بعد الأول من تشرين أول/أكتوبر المقبل، وفقا للتغييرات التي وافقت عليها الحكومة في ريجا أمس الأربعاء.

ولا يزال يتعين موافقة برلمان لاتفيا، العضو في الاتحاد الأوروبي ، على القواعد الجديدة، بينما شهدت حملة التطعيم في لاتفيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9ر1 مليون نسمة، بداية بطيئة.

وحتى الآن، تلقى نحو ثلث سكان الدولة البلطيقية، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت لاتفيا أكثر من 138 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من 2500 حالة وفاة.