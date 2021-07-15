عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران وروسيا.. رئيس المخابرات البريطانية يحذر من تهديدات معادية

الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365

حذر رئيس المخابرات الداخلية البريطانية، كين ماكالوم، من تهديدات مصدرها دول معادية مثل روسيا وإيران.



وقال ماكالوم، في خطاب ألقاه في مقر الجهاز المعروف اختصارا بـ"أم آي 5" في لندن، إنه "على مر الوقت، يجب أن نبني لدى الجمهور الوعي والمقاومة نفسها لتهديدات صادرة عن دول كما فعلنا بالنسبة للإرهاب على مر السنين".

وأكد أن الأهداف لا تقتصر على الحكومة أو المؤسسات أو أفراد معينين، مشيرا إلى " وجود أنشطة تجسس وهجمات إلكترونية أو تضليل إعلامي".

وأضاف: "شهدنا أكثر من عشرة آلاف تقرب خفي من أشخاص عاديين في بريطانيا من قبل جواسيس أجانب سعوا للتلاعب بهم".

وقال أيضا "نرى اكتشافات لجامعيين لامعين وباحثين تسرق أو تنسخ" أو شركات خاصة تحرم من التقدم الذي عملت جاهدة لبنائه.

ومضى المسؤول البريطاني قائلا "إذا أعطيناهم أدنى فرصة، فإن اللاعبين المعادين سيتجاوزون سنوات من البحث أو الاستثمار"، مضيفا:"هذا يحدث على نطاق واسع، ويؤثر علينا جميعا.. الوظائف البريطانية والخدمات العامة البريطانية ومستقبل البريطانيين".

وقال "إذا كنت تعمل في شركة ذات تقنية عالية أو كنت مشاركا في أبحاث علمية متطورة أو تقوم بالتصدير إلى أسواق معينة، فستكون موضع اهتمام - أكثر مما تعتقد - للجواسيس الأجانب. لا تخف وإنما كن حذرا".

وتابع: "عملاء من روسيا والصين وإيران يحاولون سرقة التكنولوجيا، وزرع الخلافات في بريطانيا".

كما اعتبر أن التطرف اليميني للعنصريين البيض "لسوء الحظ مستمر"، مشيراً إلى أن "عملاءه يحققون مع مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً".