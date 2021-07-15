بالفيديو- اللقطات الأولى لحريق عقار فيصل.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير محمود عبد الناصر

يجابه رجال الدفاع المدني حريقا هائلا شب في محل تجاري بميدان الساعة بحي الهرم، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة من برج سكني.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ١٠ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني محمد.

وتبين نشوب الحريق في معرض للسجاد يشغل طابقين بالبرج السكني، ويكثف رجال الإطفاء جهودهم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال التجارية المجاورة.

كما استعان رجال الإنقاذ بسلم هيدروليكي لإنقاذ بعض قاطني الشقق في الأدوار المرتفعة خوفا من تعرضهم للاختناق