شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات عارمة في اليونان اعتراضاً على قواعد التطعيم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر نحو 4000 شخص في أثينا الأربعاء، ضد حزمة قواعد جديدة خاصة بفيروس كورونا، تزيد من الضغط على الشعب للحصول على التطعيم.

وإلى جانب الآلاف الذين خرجوا أمام البرلمان اليوناني في أثينا ، ذكرت الشرطة أن عدة مئات من الأشخاص خرجوا أيضا إلى الشوارع، في مدينتي سالونيك وهيراكليون للسبب ذاته.

وهذه هي أكبر مظاهرات مناهضة للتطعيمات في اليونان حتى الآن، وفقا لما ذكرته إذاعة الدولة.

وجاءت المظاهرات عقب إعلان الحكومة اليونانية يوم الاثنين الماضي، أنه لن يسمح بتناول الطعام داخل المطاعم ودخول مباني المؤسسات الثقافية، إلا للأشخاص الذين تم تطعيمهم.

كما سيكون التطعيم إلزاميا للعاملين في القطاع الصحي، أو القائمين على رعاية كبار السن، بموجب القواعد الجديدة، حيث سيتم إعفاء الرافضين لذلك من العمل، فيما سينطبق التطعيم الإجباري على العاملين في القوات المسلحة، ومن بينهم المجندون.

وارتفعت أعداد الإصابات الجديدة بشكل كبير في اليونان، في الأيام العشرة الماضية، منذ تخفيف القواعد الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

ويعتقد خبراء فيروس كورونا، أن ذلك الارتفاع يرجع بشكل أساسي، إلى الحياة الليلية الصاخبة واحتفالات الشباب.