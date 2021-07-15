شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: المحادثات النووية مع إيران لن يظل مطروحاً للأبد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مصدر دبلوماسي، أن إيران ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات، على معاودة الالتزام باتفاق 2015 النووي قبل أن يتولى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي السلطة.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إيران نقلت هذا الموقف للمسؤولين الأوروبيين، الذين يعملون وسطاء في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وأضاف، أن الموقف الحالي هو أن المحادثات النووية، لن تستأنف قبل منتصف أغسطس آب.

من جانبها أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية، أنه عندما تنتهي إيران من الانتقال الرئاسي، سنكون حينها مستعدين للتخطيط للعودة إلى فيينا لمواصلة المحادثات.

وأوضحت واشنطن، إنها لا تزال مهتمة بالعودة المشتركة للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني، لكن هذا العرض لن يظل مطروحا للأبد.

ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أنها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية، لكن إيران طلبت مزيداً من الوقت، لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب.