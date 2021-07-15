شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف موعد استئناف إيران للمحادثات النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مصدر دبلوماسي، أن إيران ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات، على معاودة الالتزام باتفاق 2015 النووي قبل أن يتولى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي السلطة.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إيران نقلت هذا الموقف للمسؤولين الأوروبيين، الذين يعملون وسطاء في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وأضاف، أن الموقف الحالي هو أن المحادثات النووية، لن تستأنف قبل منتصف أغسطس آب.