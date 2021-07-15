شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب بإجلاء المرتزقة من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ في تصريحات تليفزيونية إن واشنطن تُرحِّب بكل الخطوات والإنجازات التي حققتها ليبيا خلال هذا العام، مؤكدًا أن بلاده ستقف بجانب الشعب الليبي حتى إقامة الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

مؤكدا موقف بلاده الواضح برفض أي وجود لأي قوات أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية. من جهتها، نفت وزارة الخارجية الليبية ما تردد حول استقالة وزارة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها. وقالت في بيان أمس: تؤكد وزارة الخارجية عدم صحة هذه الأخبار، التي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، وتطلب الوزارة من كل وسائل الإعلام تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار قبل تداولها أو نشرها.