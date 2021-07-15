شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المحروقات ترتفع في لبنان للمرة الرابعة خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل الحكومة للرئيس اللبناني ميشال عون، وقال في كلمة له بعد زيارته القصر الرئاسي في بعبدا: إنه قدم تشكيلة حكومية من 24 وزيرا، وإن الرئيس عون سيعطي جوابه اليوم الخميس، فيما ارتفعت أمس الأربعاء أسعار المحروقات بالبلاد للمرة الرابعة خلال أسبوعين، قفزت خلالهما الأسعار بما يزيد على 50 % عما كانت عليه سابقا.

ونشرت الوكالة اللبنانية «الوطنية للإعلام» لائحة جديدة لأسعار المحروقات، ارتفع خلالها سعر صفيحة البنزين (20 ليترا) من نوع «95» إلى 73 ألفا و300 ليرة، بزيادة بلغت ألفا و700 ليرة.

كما ارتفع سعر صفيحة البنزين من نوع «98» إلى 75 ألفا و400 ليرة لبنانية، بزيادة ألف و600 ليرة عن التسعيرة السابقة.

أما المازوت فارتفع سعر الصفيحة من 55 ألفا و500 ليرة إلى 56 ألفا و500 ليرة، بزيادة ألف ليرة على السعر السابق.

وأثار رفع الأسعار انتقادات ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشاروا إلى الواقع المعيشي الذي يشهده الشارع اللبناني، وإلى وقوف السيارات في طوابير أمام محطات المحروقات، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي حيال ذلك.

ورغم الحديث عن مساع دولية لتشكيل حكومة إنقاذ برئاسة الحريري لكن لا مؤشر حتى الآن أن رئيس الجمهورية ومن خلفه التيار الوطني الحر سيقبل تشكيلة الحريري، وذكرت مصادر إعلامية أنه إذا وافق عون على التشكيلة المقدمة فهذا يعني أن معجزة حصلت وأن لبنان بات على بداية مسار الإنقاذ وأن ذلك سيقلب الموازين التي عملت منذ بداية عهد عون، وبانتظار قرار الرئيس عون ينتظر ملايين اللبنانيين على محطات الوقود ويمضون 22 ساعة يوميا دون كهرباء ويصطفون أمام المخابز فيما جائحة كورونا تهدد القطاع الصحي.

وقال الحريري بعد لقائه عون في تصريح مقتضب: قدمت للرئيس عون تشكيلة حكومية من 24 وزيرا من الأخصائيين، وفق المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأضاف: «هذه حكومة قادرة على القيام بالبلد ووقف الانهيار، وتمنيت على عون جوابا للبناء على الشيء مقتضاه»، وختم: دخلنا في الشهر التاسع من تشكيل الحكومة «وهلق وقت الحقيقة».