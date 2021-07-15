شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يرفض إدراج تقاسم المياه بمفاوضات «النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس، رفض بلاده لإدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة، وقال: إن مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا، لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد.

وبحث الوزير السوداني في الخرطوم مع المبعوثة الأوروبية لشؤون القرن الأفريقي، د. دانيت ويبر، ملف سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق.

وبحسب «سونا»، جدد وزير الري تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، بإشراك ضامنين، لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات، مؤكدا أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم.

وجدد عباس رفض السودان لإدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015، وقال: إن مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا، لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد، وطالب بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد.

وأكد وزير الري لمبعوثة الاتحاد الأوروبي على موقف السودان الثابت بأن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث وأن يكون السد عاملا للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع.

وفي وقت سابق أمس، أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني على الدور الفعال للاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في بلاده ومساندته في المحافل الدولية، موضحا ضرورة الاستمرار في هذا الدعم حتى يتجاوز السودان التحديات الداخلية والخارجية الماثلة حاليا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، واطلعت عليه ”الخليج 365”، قال البرهان لدى لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي د. دانيت ويبر: إن مكونات الحكومة تعمل في تناغم تام وتسعى لاستكمال هيكل الدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وترسخ للتسامح الديني، مؤكدا أن المكون العسكري ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي.

وأضاف: إن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع بالجارة إثيوبيا وإن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، مشيرا إلى مبادرة رئيس الوزراء في هذا الخصوص.

من جانبها أشادت مبعوثة الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية في إرساء دعائم التحول الديمقراطي، مؤكدة حرص الاتحاد على الاستمرار في دعم السودان لمواجهة تحدياته الداخلية والخارجية.