شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تجلي موظفين أفغانا خشية تعرضهم لانتقام «طالبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمريكي بارز ليل الأربعاء: إن إدارة الرئيس جو بايدن تعد رحلات جوية لإجلاء مترجمين وموظفين أفغان آخرين كانوا تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان، نهاية الشهر الجاري، خشية تعرضهم لهجمات من قبل جماعة طالبان المسلحة.

وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، ستخصص رحلات الإجلاء إلى دول مجاورة للمواطنين الأفغان الراغبين في ذلك، والمؤهلين له، برفقة عائلاتهم، وهم بالفعل في طور التسجيل في برنامج «تأشيرة المهاجر الخاص»، والذي يسمح للذين عملوا مع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، بطلب الحصول على وضع لاجئ.

وكانت «بلومبيرغ» ذكرت في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية طلبت من ثلاث دول في آسيا الوسطى (كازاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان)، استضافة المواطنين الأفغان بشكل مؤقت في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الأمريكية استكمال انسحابها من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس، بعد حوالي عقدين من وصولها إلى البلاد من أجل الإطاحة بحكم طالبان.

من جهة أخرى، أكدت الحكومة الألمانية استمرارها في دعم أفغانستان بعد انسحاب الجيش الألماني.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت الأربعاء في برلين: «لن نواصل ذلك على المستوى الوطني فحسب، بل سيواصل الناتو أيضا دعم القوات المسلحة الأفغانية، على سبيل المثال»، مضيفا أن انسحاب الجيش الألماني لا يعني «نهاية مصلحتنا في حدوث تطور جيد هناك»، وقال: «مصلحتنا أن يكون هناك تفاهم سياسي بين الحكومة وطالبان، المحادثات جارية في هذا الشأن».

وفي الأسابيع الماضية، وسعت طالبان سيطرتها على مناطق أخرى في أفغانستان، ما أدى في بعض الحالات إلى تحركات أكبر للاجئين.

وكانت الحكومة الأفغانية طلبت من دول أوروبية مطلع هذا الأسبوع تعليق عمليات الترحيل إليها لمدة ثلاثة أشهر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستستجيب للطلب أو كيفية تلبيتها له. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: إنه يُجرى العمل «على أن يكون هناك حل مقبول للطرفين»، مضيفا أن أفغانستان من ناحية «في وضع خاص» حاليا، ومن ناحية أخرى فإن عمليات الترحيل إلى أفغانستان «لا تزال ممكنة من وجهة نظرنا».