شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يعيد تجميع صفوفه في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «ذي أوبزرفر» البريطانية: إن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي يعيدون تجميع صفوفهم في قلب العراق.

وبحسب تقرير لـ «غيث عبدالأحد»، فإن القوات العراقية الخاصة تلاحق التنظيم في الأراضي المنخفضة جنوب كركوك، مع استمرار تحرك أولئك المقاتلين سعيًا لاستعادة السيطرة على الأراضي.

وتابع يقول: بعد 4 سنوات من هزيمتهم المذهلة في معركة الموصل، بدأ مقاتلو داعش في إعادة تجميع صفوفهم في مجموعات صغيرة تهاجم نقاط التفتيش العسكرية والشرطية، وتغتال القادة المحليين، وتهاجم شبكات نقل الكهرباء والمنشآت النفطية.

وأضاف: لا تزال أعدادهم جزءًا صغيرًا مما كانت عليه عندما حكمت تنظيم الخلافة مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

وأردف: بسبب حرمانهم من الدعم المحلي في المدن والبلدات بعد الدمار الذي ألحقوه بتلك المجتمعات، ولأنهم غير قادرين على السيطرة على الأراضي في مواجهة القوات الحكومية الأكثر تفوقًا، فقد لجأوا إلى وجود أشبه بالمرتحلين، وفقًا لزعماء القبائل المحلية وضباط المخابرات.

وأشار إلى أنهم مع استنزاف مواردهم المالية بشدة، يبحثون عن مأوى في الجبال والوديان ويتحركون باستمرار حتى يتم حشد الموارد الكافية والرجال لتنظيم هجوم.

ونقل عن ضابط مخابرات بارز يتمركز في المنطقة، قوله: إن هذه المنطقة، وهي مثلث من الأرض بين كركوك في الشمال وبيجي في الغرب وسامارا في الجنوب، مهمة جدا للتنظيم، لأنها في وسط العراق وتربط التلال والجبال في الشرق، التي تعد مكانا مثاليا للاختباء، والصحاري في الغرب التي من شأنها أن تؤدي إلى سوريا، لن يتركوا هذه المنطقة أبدًا.

ونقل عن أحد زعماء القبائل الذي قاتل رجاله ضد داعش في هذه المنطقة قوله: على الرغم من أن عدد المقاتلين صغير في الوقت الحالي، إلا أنهم يعملون على إعادة تهيئة الظروف التي سمحت لهم بالسيطرة على المنطقة، إذا تم تركهم دون رادع، فسيتمكنون قريبًا من التنظيم وإعادة التجميع.

وتابع الزعيم القبلي، قوله: داعش الآن في نفس وضع تنظيم القاعدة بعد هزيمته في عام 2009، لقد ذهبوا تحت الأرض لإعادة تجميع صفوفهم وتنظيمهم. استغرق الأمر منهم أقل من 3 سنوات ليعودوا أقوى.

وأضاف الرجل: إن نفس الظروف التي سمحت لداعش بالتلاعب بالغضب المحلي وحشد الدعم لا تزال قائمة، هناك ثقة ضئيلة أو معدومة في الحكومة، ويتم معاقبة المجتمعات المحلية بشكل جماعي ومعاملتها كأعضاء في داعش حتى تثبت براءتها.

ولفت التقرير إلى أن الشكوك المتبادلة بين السلطات والأهالي تجلت بشكل كامل في عملية كركوك.

وبحسب «ذي أوبزرفر»، فإن تنظيم داعش حتى بعد خسائره ومقتل كبار قادته، لا يزال يحتفظ بالتسلسل الهرمي وتعيين حكام المناطق والقادة الذين تتمثل مهمتهم في الإشراف على المحافظات والمناطق التي لم يعد يسيطر عليها.