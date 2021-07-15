إيران تتراجع.. استئناف محادثات فيينا لن يتم قبل أغسطس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر دبلوماسي أن إيران ليست مستعدة لاستئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي 2015 قبل تولي إبراهيم رئيسي السلطة.

ونقلت رويترز عن المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إيران نقلت هذا الموقف للمسؤولين الأوروبيين الذين يعملون وسطاء في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.



وأضاف أن الموقف الحالي هو أن المحادثات النووية لن تستأنف قبل منتصف أغسطس/آب المقبل.

بدورها، أكدت الخارجية الأمريكية استعدادها لاستئناف المحادثات النووية لكن إيران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس الجديد.

وأضافت: "لا نزال مهتمين بالعودة المشتركة للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني لكن هذا العرض لن يظل مطروحا للأبد ".

ومن المقرر أن يتقلد رئيسي مهامه رئيسا لإيران في أغسطس/آب المقبل.