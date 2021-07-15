شكرا لقرائتكم جرائم وحماية.. زعيم المافيا يحرج وزير داخلية تركيا مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف زعيم المافيا التركية سادات بيكر عن مزاعم جديدة ضد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قائلاً إنه ارتكب جرائم بفضل حماية الوزير له.

وقال بيكر في سلسلة تغريدات نشرها أمس الثلاثاء: "تتهمني بأشياء طفولية منذ أربع أو خمس سنوات، ألست أنت الشخص الذي منحني الحماية من الشرطة؟ إذا ارتكبت جريمة، فقد فعلت ذلك بفضل حمايتك لي".

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المثول أمام المحكمة العليا

كما ذكر أن صويلو سيمثل أمام المحكمة العليا بسبب أفعاله، مشدداً: "ستذهب بالتأكيد إلى المحكمة العليا لتسريب معلومات لي ولضمان هروبي إلى الخارج".

إلى ذلك أضاف: "عندما تخسر الانتخابات، سوف تذهب طوعاً، أكرر نفس الشيء الذي قلته من قبل: أنت لست الدولة، أنت حكومة تدير البلاد من أجل الفوز في الانتخابات، هذا هو الحال مع العديد من الحكومات السابقة، تأتي ثم تذهب بعيداً".

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (أرشيفية من فرانس برس)

تعليمات بتوزيع كلاشينكوف

جاءت هذه المزاعم الجديدة بعد أن قال بيكر الأسبوع الماضي إن صويلو أصدر تعليماته لفروع شباب حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوزيع بنادق كلاشينكوف غير مرخصة على المدنيين بليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 والفترة التي تلتها.

وأطلق بيكر، الذي فر من تركيا أوائل عام 2020 لتجنب الملاحقة القضائية، مقاطع فيديو وتغريدات تتضمن مزاعم خطيرة، بما في ذلك جرائم قتل ضد سياسيين حاليين وسابقين في محاولة للانتقام من العمليات التي تم إطلاقها ضد أنشطته في تركيا.